"Газпром" уже просчитал снижение объма и цен поставок в Европу

"Газпром" ожидает снижения объема поставок в страны Западной Европы в 2014 году на 2% - до 158,4 миллиарда кубометров, передает РИА "Новости" со ссылкой на документы газового холдинга.

Объем поставок по итогам прошлого года составил 161,5 миллиарда кубометров по средней цене 387 долларов за тысячу кубов. Бюджет ОАО "Газпром" на 2014 год рассчитан на снижение средней цены реализации газа в страны дальнего зарубежья до 372 долларов за тысячу кубометров.

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Общая стоимость поставок газа "Газпрома" в европейские страны, включая Турцию, за исключением стран бывшего СССР, в 2013 году составила 63,1 миллиарда долларов, стоимость поставок в СНГ и Балтию — 15,3 миллиарда долларов. В 2012 году стоимость поставок газа составляла 55,9 миллиарда долларов и 19,9 миллиарда долларов соответственно.

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