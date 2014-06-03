«Нафтогаз» подтвердил, что отложил подачу иска к «Газпрому»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подаст иск в Стокгольмский арбитражный суд на российского газового монополиста компанию «Газпром», если в ближайшее время не будут урегулированы все вопросы по цене и условиям поставок российского газа в Украину, говорится в сообщении «Нафтогаза».

Согласно сообщению, в рамках трехсторонних переговоров в Брюсселе «Нафтогаз» и «Газпром» приступили к обсуждению пакетного соглашения, которое должно урегулировать все аспекты газового спора о покупке украинской стороной российского природного газа.

При этом в сообщении отмечается, что вопрос перенесения спора в Стокгольмский арбитраж будет напрямую зависеть от результатов этих переговоров.

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Как сообщал УНИАН, 27 мая глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что «окно для переговоров» по цене на газ для Украины откроется только после погашения накопившегося долга.

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Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн. уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги, «Газпром» отложил до 9 июня введение предоплаты за поставки газа.

Между тем, Европейская комиссия настаивает на долгосрочном решении вопроса. Европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер выразил надежду, что стороны смогут прийти к согласию, в частности, в части цены на газ на период до июня 2015 года. Он сообщил, что цена будет больше, чем 286 долл., но меньше, чем 485 долл.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что предоплаты для Украины за газ за июнь не будет.