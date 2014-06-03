В Еврокомиссии вчерашние газовые переговоры называют «настоящим прогрессом»

В Европейской комиссии считают «настоящим прогрессом» переговоры, которые состоялись между Украиной, Россией и Европейской комиссией по газовым вопросам в Брюсселе 2 июня.

«Настоящий прогресс был достигнут на трехсторонней энергетической встрече между ЕС, Россией и Украиной», - так оценила событие представитель Еврокомиссии Пиа Аренкилде Хансен на своей странице в Твиттере.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров стороны не достигли окончательных договоренностей по спорным вопросам. Российская сторона настаивает на полном погашении НАК «Нафтогаз Украины» задолженности за ноябрь-декабрь в размере 1 млрд 451 млн долл. и оплате за газ, потребленный в апреле-мае.

Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги, «Газпром» отложил введение предоплаты за поставки газа до 9 июня, одновременно до этой же даты отсрочив и подачу иска в Стокгольмский арбитражный суд.

Между тем, Европейская комиссия настаивает на долгосрочном решении вопроса. Так, в частности, европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер надеется, что стороны смогут прийти к согласию, в частности, в части цены на газ на период до июня 2015 года. Он сообщил, что цена будет больше, чем 286 долл., но меньше, чем 485 долл.

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Кроме того, были достигнуты договоренности о том, что предоплаты для Украины за газ за июнь не будет.