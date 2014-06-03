В "Газпроме" пока отказались назвать новую цену газа для Украины

В российской компании "Газпром" отказались назвать новую цену газа для Украины до завершения переговоров по этому вопросу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на пресс-конференции в Москве официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сказал: "Какая будет цена - может быть, какие-то ориентиры мы назовем, когда договоримся, но никак не раньше".

Отвечая на вопрос УНИАН о том, какова вероятность, что новая цена российского газа для Украины будет приближена к 268,5 долл. за тыс. куб. м, на чем настаивает Украина, Куприянов сказал: "Что касается цены, вы говорите, что украинская сторона настаивает на этой цене. Вы не знаете, на чем она настаивает, потому что знаете только то, что говорится публично".

В свою очередь, генеральный директор компании "Газпром экспорт" Александр Медведев отметил, что цена для Украины, которую называет еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер, "соответствует и нашим представлениям на рынке Европы".

Как известно, вчера, 2 июня, Эттингер сказал, что цена газа для Украины должна составлять 350-380 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 27 мая глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что «окно для переговоров» по цене на газ для Украины откроется только после погашения накопившегося долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн. уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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