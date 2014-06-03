В "Газпроме" заявляют, что не имеют отношения к крымскому газу

В "Газпроме" заявляют, что не имеют отношения к газу, накопленному в подземных хранилищах в аннексированном Крыму, на возврате стоимости которого настаивает украинская сторона.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Мы к этим объемам никакого отношения не имеем, и поэтому предъявлять по этому поводу претензии к "Газпрому" нет никаких оснований", - заявил он.

По словам Куприянова, в пятницу в ходе переговоров в Берлине вопрос о возврате денег за газ, оставшийся в Крыму, поднимался, но уже на вчера (2 июня на переговорах в Брюсселе – УНИАН) тема не обсуждалась.

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Как сообщал ранее УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах за прошлую неделю увеличились на 8,05% и по состоянию на 2 июня составляют 11,752 млрд кубометров.

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Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

Россия незаконно оккупировала и аннексировала украинский Крым в марте текущего года.

16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.



