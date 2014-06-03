Переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» могут продолжиться уже сегодня

О формате и месте проведения переговоров не сообщали / Фото УНИАН

Переговоры относительно цены на газ между российским газовым монополистом «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» будут продолжены, возможно, уже сегодня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

"Мы вчера провели довольно конструктивный раунд переговоров. Переговоры продолжатся в ближайшее время, возможно, уже сегодня. Мы рассчитываем, что сможем прийти к взаимоприемлемому решению", - сказал он.

"Есть подвижки, есть переговорный процесс, ясно, что позиции не могут сразу совпасть, но вчера, по сути, в течение вчерашнего дня, все предложения, которые сформулировала украинская сторона, были разобраны. Есть понимание того, как двигаться дальше", - подчеркнул Куприянов.

При этом он отказался сообщить о формате и месте проведения переговоров.

По словам Куприянова, вопрос не в том, чтобы действовать жестче по отношению к Украине, так как это может спровоцировать кризис, однако "мягкотелая позиция" не позволит добиться для РФ приемлемых условий.

"Это искусство возможного - нужно и жесткость проявлять, и быть достаточно гибким", - сказал официальный представитель «Газпрома», отметив, что поскольку Украина начала погашать задолженность, принято решение о переносе срока введения предоплаты на 9 июня.

По его словам, это доказывает, что украинская сторона хочет и намерена договариваться, и в этих условиях нужно время для переговоров.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров, которые состоялись между Украиной, Россией и Европейской комиссией по газовым вопросам в Брюсселе 2 июня, стороны не достигли окончательных договоренностей по спорным вопросам. Российская сторона настаивает на полном погашении НАК «Нафтогаз Украины» задолженности за ноябрь-декабрь в размере 1 млрд 451 млн долл. и оплате за газ, потребленный в апреле-мае.

Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги, «Газпром» отложил введение предоплаты за поставки газа до 9 июня, одновременно до этой же даты отсрочив и подачу иска в Стокгольмский арбитражный суд.

Между тем, Европейская комиссия настаивает на долгосрочном решении вопроса. Так, в частности, европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер надеется, что стороны смогут прийти к согласию, в частности, в части цены на газ на период до июня 2015 года. Он сообщил, что цена будет больше, чем 286 долл., но меньше, чем 485 долл.

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