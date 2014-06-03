Украина призывает европейцев заблокировать строительство "Южного потока"

Украина является надежным партнером и европейские страны должны заблокировать строительство газопровода "Южный поток", идущего в обход Украины. Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы призываем Европейский Cоюз заблокировать «Южный поток». Украина надежный транзитер. Мы выполняем свои обязательства, если Россия не будет мешать», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что проект строительства газопровода «Южный поток» не имеет ничего общего с построением системы энергобезопасности в Европе. «Мы считаем проект «Южный поток» - это проект, которые имеет целью увеличить энергозависимость Европы и исключить Украину из общей энергетической политики с ЕС. Это проект, который усилит позиции российского "Газпрома" в Европе. Он не имеет ничего общего с политикой энергобезопасности в Европе», - сказал глава правительства.

Кроме того, Яценюк отметил, что недавние попытки подорвать украинскую газотранспортную систему – тоже часть лоббирования «Южного потока». «У нас были попытки осуществить атаки на украинскую газотранспортную систему. Эти попытки были на территории Ивано-Франковской области. Нам удалось избежать жертв и прерывания транзита. Но мы понимаем, что такие попытки делались для дискредитации украинской газотранспортной системы, прерывания транзита и доведения нашим партнерам мысли, что Украина – нестабильная страна. Но главное, эти попытки осуществлялись с целью легитимизации «Южного потока», - сказал Яценюк.

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Как ссобщал УНИАН, вчера еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил германскому еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что проект газопровода «Южный поток» не продвинется, пока Россия не изменит свой курс в отношении политического кризиса в Украине.

«Мы возобновим переговоры, когда российский партнер снова будет соблюдать нормы международного права и будет готов к конструктивному сотрудничеству на основе нашего энергетического законодательства», — отметил Эттингер.

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Ранее Эттингер предупреждал Москву об ужесточении позиции Евросоюза относительно планов «Газпрома» построить на юго-востоке Европы «Южный поток». Эттингер заявлял, что не склонен отказываться от мер «третьего энергопакета», особенно в свете событий в Крыму и восточной Украине, а также заявил, что решения по части «Газпрома» омрачены политикой.

«Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпрома» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд. куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.