Яценюк рассказал о результатах газовых переговоров с Россией

Россия отказалась от планов отключить газ для Украины и не будет вводить предоплату за топливо, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Россия отказалась от планов по отключению Украины от поставок природного газа, снят вопрос относительно предварительной оплаты за российский природный газ», - сказал глава правительства.

При этом он отметил, что на текущий момент продолжаются переговоры между главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Итогом этих переговоров должен стать новый контракт между компаниями с учетом требований Украины по цене на газ. В противном случае, по словам Яценюка, Украина будет вынуждена направить иск в Стокгольмский арбитражный суд.

Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина не будет платить «политическую» цену за газ в 500 долл. за тысячу кубометров, считает рыночной цену в 268 долл. за 1 тыс. куб. м и рассчитывает достичь компромисса с «Газпромом» в рамках продолжающихся переговоров.

«Мы понимаем, что цена в 268 долл. США была ничем другим, как взяткой предыдущей власти. Однако мы считаем такую цену рыночной и настаиваем на сохранении этой цены», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что нынешняя цена, установленная для Украины в размере 500 долл. за тысячу кубометров топлива, является политической и Украина считает ее политической. По словам Яценюка, вопрос цены является ключевым вопросом переговоров, которые сейчас проходят в Берлине между главами НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Вчера начался переговорный процесс между «Нафтогазом» и «Газпромом». Я очень сдержанно оцениваю перспективы этих переговоров. Но мы должны пройти этот путь, – сказал Яценюк. – Мы считаем, что в результате переговоров должно быть подписано дополнительное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом», проект которого мы передали еще в воскресенье вечером. Сейчас идут двусторонние переговоры в Берлине на уровне руководителей компаний».

Вместе с тем, Яценюк не исключил, что переговоры могут оказаться попыткой российской стороны «оттянуть время», и отметил, что «до конца недели правительство ожидает завершения переговоров с «Газпромом».

«Ни при каких обстоятельствах Украина не будет платить России 500 долл. за тысячу кубометров газа. Это не рыночная цена, это политическая цена. Если Россия рассматривает Украину как дойную корову, то она ошибается. Мы нацелены на защиту своих интересов. Если соглашение не будет достигнуто в рамках предарбитражного спора – мы идем в Стокгольмский суд. Мы ничего не просим у России, мы требует рыночного подхода. Мы готовы платить, но только не политическую, а рыночную цену», - подчеркнул Яценюк.

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