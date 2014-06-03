«Нафтогаз» разделят на две компании

Правительство в рамках реформы энергетического сектора намерено создать на базе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» два публичных акционерных общества по транзиту и хранению газа, а также привлечь европейских и американских инвесторов к модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе выступления в парламенте заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Кабмин будет принимать решение по реформированию НАКа («Нафтогаза Украины» – УНИАН). На базе НАКа мы будем создавать две дополнительные компании, как этого требует Энергетическая хартия, наше участие в Энергосообществе и Третий энергопакет, – сказал Яценюк. – Украина создаст публичное акционерное общество «Украинская газотранспортная система», которое будет отвечать только за прокачку газа по магистральным путям. Второе – Украина создаст публичное акционерное общество «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься накоплением и отпуском газа всем субъектом хозяйствования».

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При этом Яценюк отметил, что Украина предлагает общий проект по эксплуатации и модернизации газотранспортной системы. «Европейские и американские инвесторы должны быть привлечены к модернизации и эксплуатации ГТС, и для этого будет создано акционерное общество «Украинская газотранспортная система».

Также Яценюк рассказал, что Кабмин рассматривает два сценария оценки дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2014 года.

«За 2013 год правительство Януковича не оплатило порядка 1,5 млрд долл. за полученный газ. "Газпром" в 2013 году на год вперед оплатил транзит газа. То есть, 2,5 млрд долл., которые мы могли бы получить в этом году, – их уже нет. – отметил Яценюк. - Общий долг, который правительство получило при приходе к власти, – 2,2 млрд долл. Если посчитать за прокачку газа, и принять во внимание платежи по кредитам, то, по оптимистическому сценарию, мы оцениваем дефицит "Нафтогаза" в 62 млрд, по пессимистическому – 93 млрд (грн - УНИАН)».

Ранее, в апреле, Кабинет министров Украины прогнозировал, что дефицит государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн. В марте Международный валютный фонд прогнозировал рост общего дефицита государственного бюджета и бюджета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на уровне 10-12% ВВП в случае, если в стране не будут проведены реформы в энергетическом секторе.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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