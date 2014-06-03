Украина к зиме может закачать в хранилища газ из Европы

В украинских подземных хранилищах газа на текущий момент накоплено порядка 12 млрд кубометров топлива, но для того, чтобы пережить зиму, необходимо закупить и закачать еще не менее 7 млрд кубометров, заявил в ходе выступления в парламента премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В ПХГ - на момент прихода нашего правительства (в феврале 2014 года – УНИАН) - у нас было около 5 млрд кубометров газа. И это практически буферный газ, который нельзя было поднимать, – сказал Яценюк. - Сейчас, по состоянию на утро сегодняшнего дня, у нас 12 млрд кубометров газа. Чтобы пройти зиму нам минимально надо купить 7 млрд кубометров газа».

При этом Яценюк отметил, что необходимый ресурс может быть получен благодаря реверсным поставкам топлива, которые будут налажены уже в текущем году.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало июня запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились на 8,5% - до 10,881 млрд кубометров с 10,03 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины» по итогам мая 2014 года планировал импортировать около 3,4 млрд кубометров природного газа из Российской Федерации.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».