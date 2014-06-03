Яценюк хочет отдать газ собственной добычи на нужды населения

Газ, который добывается в Украине в объеме порядка 20 млрд кубометров в год, должен быть полностью направлен на нужны населения, и этот принцип необходимо принять в виде отдельного закона, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы будем настаивать на том, чтобы общий объем газа собственной добычи шел на потребности населения, – сказал Яценюк. – У нас из 20 млрд кубометров газа собственной добычи 15 млрд идет на нужды населения, а 5 млрд – в промышленность в силу того, что в парламенте несколько раз не принимался закон, который бы обязывал любые компании, занимающиеся добычей газа в Украине, отдавать его на потребности населения».

По словам Яценюка, сегодня задача правительства – сохранить текущий уровень добычи газа и убедить парламент принять необходимые законы.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-апреле 2014 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 1,5% - до 6,5 млрд кубометров.

В 2013 году добыча природного газа в Украине увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров. Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

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