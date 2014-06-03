Строительство LNG-терминала усложняет позиция Турции – Яценюк

Реализацию проектов по поставкам сжиженного природного газа (LNG) в Украину усложняет неопределенность Турции относительно разрешения на транспортировку этого газа на украинские терминалы через протоку Босфор.

Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«К большому сожалению, не решен один из основных вопросов - это как пройти Босфор. Я разговаривал с премьер-министром Турции и обращался с просьбой, чтобы мы рассмотрели возможность транспортировки LNG через Босфор. Пока этого ответа нет», - заявил Яценюк.

По его словам, пока Украина не решила вопрос транзита сжиженного газа, проект строительства LNG-терминала очень сложно осуществить.

Яценюк отметил, что Украина может отказаться от строительства терминалов, при этом взять их в аренду у американских компаний, «но так же, все упирается в пролив, который невозможно сейчас пройти».

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Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года было создано государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал», строительство которого Кабмин утвердил в августе того же года.

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26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации проекта «LNG-терминал». Как стало известно, скандальный документ был подписан бывшим главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивом с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это и, по информации СМИ, оказался лыжным инструктором.

После этого инцидента Госинвестпроекту так и не удалось привлечь нового инвестора.

19 ноября 2013 года было подписано соглашение между Национальным проектом «LNG-терминал» и компанией Excelerate Energy Limited Partnership (США) о существенных условиях договора фрахта, предусматривающих предоставление в аренду специальных судов вместимостью 138 тыс. куб. м или 151 тыс. куб. м в период с первого квартала 2015 года сроком на 5 (10) лет.

17 марта 2014 года новый Кабинет министров назначил Сергея Евтушенко новым руководителем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

В конце мая Евтушенко озвучил планы найти в ближайшее время источники финансирования строительства LNG-терминала в Одесской области. По его словам, если появится финансирование, то уже через 12 месяцев Украина сможет начать поставки сжиженного газа. А его стоимость с учетом транспортировки составит около 380 долл. за 1 тыс. куб. м, если это будет газ из Европы, и 220-230 долл. за 1 тыс. куб. м, если поставщиком будут США, а объемы поставки составят 5 млрд куб. м газа в год, притом что стоимость переоборудования причала для приема сжиженного газа составляет всего 35-36 млн евро.

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Справка УНИАН. Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.