В Украине вырос тариф на транспортировку газа по ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 июня 2014 года повысила средний тариф для компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, за транспортировку газа магистральными газопроводами на 9,2% - до 138,4 грн за тыс. куб. м с 126,7 грн за тыс. куб. м.

Об этом говорится в постановлении комиссии №786 от 30 мая 2014 года.

Согласно документу, НКРЭ приняла решение увеличить общий тариф на транспортировку природного газа на 3,3% - до 366,7 грн за тыс. кубометров с 355 грн за тыс. куб. м.

При этом средневзвешенный тариф на поставку природного газа сохранился на уровне 47,9 грн за тыс. кубометров. Изменения не коснулись также тарифа на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами для потребителей, собственные газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам, который составляет 325,6 грн за тыс. кубометров.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая 2014 года НКРЭ повысила средний тариф за транспортировку газа магистральными газопроводами для «Укртрансгаза» на 35% - до 126,7 грн за тыс. куб. м. Общий тариф на транспортировку природного газа - до 355 грн за тыс. кубометров с 287 грн за тыс. куб. м.

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Также НКРЭ увеличила тариф на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами для потребителей, собственные газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам до 325,60 грн за тыс. кубометров с 265 грн за тыс. куб. м.

Средневзвешенный тариф на поставку природного газа вырос до 47,9 грн за тыс. кубометров с 43,7 грн за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.