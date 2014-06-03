Еврокомиссия призвала Болгарию остановить строительство "Южного потока"

Еврокомиссия призвала Болгарию остановить работы по строительству российского газопровода "Южный поток".

Как заявила во вторник, 3 июня, официальный представитель Еврокомиссии Сабине Бергер, "соглашения, заключенные государствами-членами ЕС и Россией по газопроводу "Южный поток", не соответствуют законодательству ЕС". По ее словам, законодательство Евросоюза не допускает, чтобы поставщик газа одновременно контролировал доступ к трубопроводам, сообщает пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

Бергер подчеркнула, что Еврокомиссия не блокирует проект с участием российской компании "Газпром", но настаивает на его пересмотре "в свете энергетической безопасности ЕС". Кроме того, процесс утверждения проекта строительства газопровода был приостановлен после аннексии Крыма Россией.

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В свою очередь, Болгария испытывает сильную зависимость от российского газа и рассматривает "Южный поток" как приоритетный проект национального масштаба. С его помощью страна надеется полностью удовлетворить свою потребность в газе. Создание газопровода позволило бы России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпрома» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд. куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.