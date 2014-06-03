Американское ядерное топливо снизит зависимость Украины от РФ - Яценюк

Украина сможет снизить зависимость от поставок ядерного топлива компании «ТВЭЛ» (Россия) благодаря продленному контракту с американской компанией Westinghouse на поставки топлива до 2020 года.

Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«С целью преодоления зависимости от России по твэлам (тепловыделяющие элементы - УНИАН) правительство Украины приняло решение о диверсификации приобретение топлива для атомных электростанций», - сказал Яценюк.

По его словам, продленный контракт с Westinghouse позволяет диверсифицировать источники поставок ядерного топлива в Украину и повышает ее энергонезависимость.

«Теперь мы дополнительно приобретаем в Westinghouse топливо, что увеличивает энергетическую независимость Украины», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в средине апреля Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020 года.

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Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

Компания планирует загрузить ядерное топливо на блок №3 Южно-Украинской АЭС к 2015 году.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, цена американского ядерного топлива является коммерческой тайной компании, при этом она конкурентна со стоимостью российского топлива.

Справка УНИАН. Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.