Shell приостановила разведку сланцевого газа на Юзовской площади

Об этом заявил глава финансового подразделения компании Саймон Генри, сообщает Дело со ссылкой на Bloomberg.

В качестве причины приостановки он назвал опасения за безопасность сотрудников. Генри также подчеркнул, что компания не выходит из проекта.

"Это не уход, но мы берем перерыв для наших наземных операций", — сказал топ-менеджер.

Читайте такжеПутин аннексировал Крым из-за углеводородов – The New York TimesShell ведет разработку Юзовской площади — геологической формации, которая расположена на территории Донецкой и Харьковской областей. Первый газ компания обнаружила на Павловско-Светловском месторождении в Харьковской области в октябре 2013 года. Помимо Shell в сланцевых проектах в Украине заняты Chevron и ExxonMobil.