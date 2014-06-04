Shell приостановила разведку сланцевого газа на Юзовской площади
Компания Royal Dutch Shell приостановила разведку месторождений сланцевого газа на востоке Украины.
Об этом заявил глава финансового подразделения компании Саймон Генри, сообщает Дело со ссылкой на Bloomberg.
В качестве причины приостановки он назвал опасения за безопасность сотрудников. Генри также подчеркнул, что компания не выходит из проекта.
"Это не уход, но мы берем перерыв для наших наземных операций", — сказал топ-менеджер.
Читайте такжеПутин аннексировал Крым из-за углеводородов – The New York TimesShell ведет разработку Юзовской площади — геологической формации, которая расположена на территории Донецкой и Харьковской областей. Первый газ компания обнаружила на Павловско-Светловском месторождении в Харьковской области в октябре 2013 года. Помимо Shell в сланцевых проектах в Украине заняты Chevron и ExxonMobil.