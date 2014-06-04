«Газпром» для спасения «Южного потока» готов его строить за свой счет

«Газпром» готов обойтись без внешнего финансирования при строительстве газопровода «Южный поток», заявил журналистам зампред правления концерна Александр Медведев, пишут "Ведомости".

«Если вы мне скажете — а вы готовы к самому тяжелому варианту? Да, готовы. Но хотят лишить банковские институты возможности зарабатывать деньги и иметь минимальные риски — хорошо. Давайте попробуем. Но это будет глупость из глупостей. Чепуха», — заявил Медведев.

Читайте такжеЕврокомиссия призвала Болгарию остановить строительство "Южного потока"Болгарское агентство Focus News сообщило во вторник, 3 июня, что Еврокомиссия начала расследование в отношении Болгарии в связи со строительством сухопутной части «Южного потока».

В марте гендиректор итальянской Eni (участник проекта) Паоло Скарони предрек «Южному потоку» мрачное будущее. По его мнению, власти Европы могут поставить под вопрос разрешение на строительство газопровода, кроме того, в строй вступит конкурент — Трансадриатический газопровод (TAP), по которому в Европу пойдет газ из Азербайджана, с месторождения Шах-Дениз. Во вторник агентство Reuters сообщило, что Total и E.On выходят из проекта TAP.

Читайте такжеЕС будет блокировать «Южный поток» до изменения позиции России относительно УкраиныПроектная компания «Южного потока» South Stream Transport AG планировала до конца текущего года привлечь проектное финансирование на строительство первой и второй ниток морского участка газопровода. В первой половине 2015 г. планировалось подписание контрактов на поставку и укладку труб третьей-четвертой ниток. Сообщалось, что бюджет морского участка «Южного потока» — 10 млрд евро, из которых 30% планируется обеспечить за счет акционерного финансирования, а 70% — за счет проектного финансирования.

Газопровод «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м должен пройти в обход Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. По сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией и Хорватией. Строительство «Южного потока» началось 7 декабря 2012 г. в районе Анапы. По плану коммерческие поставки должны начаться в I квартале 2016 г., а на полную мощность проект выйдет в 2018 г.

Акционерами компании South Stream Transport B.V. являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EDF (по 15% каждая).