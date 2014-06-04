Кабмин уже сегодня может решить вопрос создания в «Нафтогазе» двух компаний

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реформы энергетического сектора предложил Кабинету министров принять решение о реорганизации национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и создании на ее базе двух компаний - по транзиту и хранению газа.

Как сообщил на заседании правительства Яценюк, «Нафтогаз» при этом будет заниматься лишь реализацией газа в Украине.

«Я хотел бы, чтобы мы сегодня приняли решение о реформировании украинской энергетической системы, а именно НАК «Нафтогаз Украины». Предлагается следующее решение: НАК «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа», - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк рассказал о результатах газовых переговоров с Россией

«Создается публичное акционерное общество «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и создается публичное акционерное общество «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа», - добавил премьер.

По его словам, реорганизация «Нафтогаза» позволит Украине начать переход к европейским стандартам энергетического рынка.

«Речь идет о первом реальном шаге, о полной адаптации украинского энергетического сектора к требованиям третьего энергетического пакета», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде Яценюк сообщил о планах реорганизации НАК «Нафтогаз Украины», которую необходимо выполнить в рамках участия в Энергетической хартии, Энергосообществе. При этом Яценюк отметил, что Украина предлагает общий проект по эксплуатации и модернизации газотранспортной системы, для чего будут привлечены европейские и американские инвесторы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».