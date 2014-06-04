Украина и Россия обсудят цену на газ без участия Европы

11:05, 04 июня 2014
Энергетика
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Газовые переговоры между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" в двустороннем формате проходят сегодня в Берлине.  

Россия и Украина обсудят цену на газ без участия Европы / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан журналистам перед заседанием правительства.

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"Сегодня переговоры продолжаются, по настоянию российской стороны переговоры переведены в двусторонний формат относительно цены. При этом переговоры проходят между «Нафтогазом» и «Газпромом», это по настоянию «Газпрома». Переговоры ведутся в Берлине", - сказал он и добавил, что по плану переговоры продлятся до 9 июня.

По словам Продана, Украина предлагает российской стороне пакетное урегулирование газового вопроса.

"Украина четко заявила на переговорах о необходимости пакетного урегулирования - это цена на газ 268,5 дол. за тысячу кубометров газа, после этого решается вопрос оплаты соответствующей задолженности, которая тоже должна быть пересчитана и за 2013 год по цене 268,5 дол.", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров, которые состоялись между Украиной, Россией и Европейской комиссией по газовым вопросам в Брюсселе 2 июня, стороны не достигли окончательных договоренностей по спорным вопросам. Российская сторона настаивает на полном погашении НАК «Нафтогаз Украины» задолженности за ноябрь-декабрь в размере 1 млрд 451 млн долл. и оплате за газ, потребленный в апреле-мае.Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги, «Газпром» отложил введение предоплаты за поставки газа до 9 июня. Одновременно до этой же даты "Нафтогаз" отсрочил и подачу иска в Стокгольмский арбитражный суд.

Между тем, Европейская комиссия настаивает на долгосрочном решении вопроса. Так, в частности, европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер надеется, что стороны смогут прийти к согласию, в частности, в части цены на газ на период до июня 2015 года. Он сообщил, что цена будет больше, чем 286 долл., но меньше, чем 485 долл.

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