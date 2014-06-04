Украинцы не ощутят повышения тарифов на электроэнергию – эксперт

Население не ощутит повышения тарифов на электроэнергию на 10-40% с 1 июня, так как для большинства потребителей повышение будет минимальным, однако украинцам следует готовиться к дальнейшему повышению цен на электричество.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции директор Фонда экологических инвестиций Алексей Хабатюк.

«Сейчас случилось повышение тарифов для населения. Заявлено 10-40%, но реально это будет 11-12% в общем объеме… Реально для потребителя будет минимальное повышение. Если он использует 150 киловатт в месяц, то платит примерно 40 гривен в месяц. Теперь заплатит на 10% больше, то есть на 4 гривни. Потребитель не ощутит этого», - сказал Хабатюк.

Согласился с ним и присутствовавший на пресс-конференции экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

«Для основной массы потребителей тарифы на электроэнергию вырастут на 10%. А те, кто потребляет больше, – это в основном индивидуальные котельные – для них до 40%», - отметил он.

В то же время и Кучеренко, и Хабатюк, высказали предположение, что нынешнее повышение тарифов на электроэнергию является проверкой того, какой будет реакция общества на такие меры.

«Мне кажется, что правительство вот этими 10-40 процентами сделало пробу, которая позволяет посмотреть на реакцию общества», - сказал Хабатюк.

При этом Кучеренко добавил, что в скором времени украинцев ждет более существенное повышение.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, повысила тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения) на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления.

Максимальный рост тарифов на электроэнергию для населения на 40% коснется только тех, кто потребляет свыше 800 кВт/ч в месяц.

По расчетам комиссии, предложенное повышение тарифов приведет к увеличению месячных расходов на оплату электроэнергии в следующих размерах: при условии потребления в месяц 50 кВт/ч – на 1 грн, 150 кВт/ч – на 4 грн, 300 кВт/ч – на 12 грн, 500 кВт/ч – на 23 грн, 800 кВт/ч – на 40 грн, 1000 кВт/ч – на 116 грн.

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