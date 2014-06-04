Кабмин принял решение разделить «Нафтогаз» на две компании

Кабинет министров Украины принял решение по реформированию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с созданием на её базе двух компаний, которые отвечают за транзит и хранение газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Кабмина заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Да, решение принято. Будут созданы две акционерные компании 100% государственные, 100% в собственности государства. Эти компании будут работать как независимый аппарат», - сказал Продан.

Также он уточнил, что эти компании будут работать по европейским правилам.

«Должны быть приняты определенные законопроекты, которые будут выполнять требования третьего энергетического пакета для усиления независимости аппарата газотранспортной системы… Это постановление», - отметил Продан.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк предложил Кабмину в рамках реформы энергетического сектора создать две компании на базе "Нафтогаза". Яценюк сообщил, что «Нафтогаз» при этом будет заниматься лишь реализацией газа в Украине. По его словам, будет создано публичное акционерное общество «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и публичное акционерное общество «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».