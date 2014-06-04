Shell опровергает информацию о приостановке разведки газа на востоке Украины

Компания Shell в Украине не приостанавливала разведку Юзовского месторождения газа (Донецкая и Харьковская области).

Об этом заявили УНИАН в пресс-службе компании Shell в Харьковской и Донецкой областях, комментируя информацию о якобы приостановке компанией работ в этих регионах.

«Планы компании по разработке газа уплотненных песчаников в Украине остались неизменными. Сейчас продолжается первый подготовительный этап, который называется базовая оценка состояния окружающей среды на Юзовском участке. Ее начали в декабре 2013 года, и она до сих пор продолжается. До ее окончания не могут быть начаты никакие практические работы», - сообщили в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что вчерашнее заявление главы финансового подразделения компании Shell Саймона Генри было неправильно понято.

Как сообщил вчера, 3 июня, ряд украинских СМИ со ссылкой на информагентство Bloomberg, глава финансового подразделения компании Shell Саймон Генри якобы сказал, что компания Royal Dutch Shell приостановила разведку месторождений сланцевого газа на Юзовской площади. В качестве причины приостановки он назвал опасения за безопасность сотрудников.

Генри также подчеркнул, что компания не выходит из проекта. "Это не уход, но мы берем перерыв для наших наземных операций", - отметил он.

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Справка УНИАН. 24 января 2013 г. компания Shell, ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на разведку, разработку и добычу углеводородов на Юзовском участке. Юзовский участок находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

