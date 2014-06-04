Экспорт российской нефти в Европу сократился

В то же время поставки по Черному морю в средиземноморские европейские страны снизились на 10,7%, пишут "Ведомости".

По словам аналитиков, такое сильное снижение экспорта по сравнению с прошлогодним уровнем вызвано слабым спросом со стороны НПЗ в Европе. Они испытывают трудности из-за высоких издержек и низких цен на мазут и дизельное топливо.

На прошлой неделе скидка на поставку нефти Urals в Северо-Западную Европу по сравнению с Brent увеличилась до $2,59 за 1 барр. на фоне слабого спроса европейских нефтепереработчиков.

В отчете Energy Aspects сказано, что произошло сочетание двух факторов. После окончания техобслуживания российских НПЗ на рынке появилось много дизельного топлива и мазута, из-за чего цены на них снизились. Кроме этого высокие цены на нефть могли вынудить европейские НПЗ снизить переработку нефти.

«Возвращение российских НПЗ только усугубило ситуацию, в Европе оказался избыток продукции», — отмечает Energy Aspects. Агентство также ожидает, что в ближайшее время сохранится понижательное давление на цены мазута и дизельного топлива.

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Помимо этого в последние годы Россия увеличила экспорт нефти в Азию, где Китай стал перерабатывать больше нефти. Некоторые участники рынка связывают изменение направления экспорта с геополитической напряженностью между Россией и Западом из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Но аналитик Barclays Мисвин Махеш полагает, что это скорее «структурный сдвиг» направления экспорта нефти, а не «тактический ход».

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Кроме того, увеличился экспорт нефти из Ирака, Мексики и Колумбии в Европу. Обычно сорта нефти из Латинской Америки поставлялись в США. Но из-за сланцевого бума в этой стране поставщикам нефти пришлось искать альтернативных покупателей.