Французы хотят от "Газпрома" снижения цены на газ

Французская GDF Suez SA, оператор крупнейшей в Европе газотранспортной сети, планирует пересмотреть контракт о покупке газа у "Газпрома" в следующем году, чтобы уйти от привязки цен на газ к нефти. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

"В этом году мы ведем переговоры с некоторыми компаниями, но в следующем году переговоров будет больше. Нет другого решения, кроме как постепенно перейти на рыночный подход по нашим долгосрочным контрактам", - сказал вице-президент компании Жан-Франсуа Сирелли. Он добавил, что переговоры с "Газпромом" могут быть уже в 2015 году.

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GDF Suez имеет право на регулярной основе корректировать свои контракты с "Газпромом", но не чаще, чем раз в два года.

В августе 2013 года компании завершили переговоры по пересмотру ценовых условий контракта на поставку газа.

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Как сообщалось ранее, GDF Suez планирует пересмотреть ценовые условия контрактов с "Газпромом", алжирской Sonatrach и норвежской Statoil.

Россия, Алжир и Норвегия - крупнейшие поставщики газа для GDF.

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