Кабмин в течение месяца подаст в Раду законопроект о реформе «Нафтогаза»

Законопроект о создании двух компаний на базе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» будет подан в парламент в течение месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в ходе заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Законопроект будет на протяжении месяца подготовлен. Он имеет более широкое значение. Это те изменения в законодательство, особенно изменения закона о рынке газа, которые необходимы с имплементацией Третьего энергетического пакета», - сказал Продан.

Он также пояснил, что «Нафтогаз» останется компанией, которая будет поставлять и закупать газ на внешних рынках.

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«В месячный срок мы должны подготовить соответствующие изменения», - добавил Продан.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня, 4 июня, принял решение по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» с созданием на её базе двух компаний, которые будут отвечать за транзит и хранение газа.