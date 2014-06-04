Импорт газа в Украину в этом году может составить 25-27 млрд кубов

Объем импорта газа в Украину в 2014 году может составить 25-27 млрд кубометров, в то время как в 2013 году Украина импортировала около 28 млрд куб. м газа.

«Общий объем импорта, который может быть в балансе, – 25-27 млрд куб. м газа», - сказал после заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Он добавил, что часть импорта газа может быть получена по реверсным поставкам.

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Как сообщал УНИАН, Украина за январь-апрель 2014 года увеличила импорт природного газа, боле 95% которого приходится на российское топливо, на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 8,753 млрд куб. м.

После смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн из которых уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, если «Нафтогаз» и «Газпром» в результате переговоров не достигнут соглашения с учетом требований Украины по цене на газ, Украина будет вынуждена направить иск в Стокгольмский арбитражный суд.

По данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.