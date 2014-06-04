Еврокомиссия дала Болгарии месяц на ответ по "Южному потоку"

В Европейской комиссии в течение месяца ожидают от правительства Болгарии ответа на обращение Брюсселя приостановить строительство "Южного потока" и напоминают о необходимости выполнять европейские законы.

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге сообщил представитель ЕК Антуан Коломбани (Antoine Colombani), комментируя по просьбе журналистов заявление о продолжении строительство, которое было озвучено крупнейшей в Болгарии партией социалистов.

"Мы просили руководство Болгарии приостановить проект, пока в Европейской комиссии продолжается дискуссия, и наша позиция остается неизменной. 2 июня мы отправили официальное сообщение болгарском руководству, сейчас у них есть один месяц на ответ", - детализировал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос, какой будет позиция Еврокомиссии, если Болгария, несмотря на просьбу ЕС, будет продолжать строительство, Коломбани отметил, что София должна соответствовать европейскому законодательству и выполнять необходимые процедуры. "Мы уверены в том, что Болгария должна приостановить строительство трубопровода «Южный поток». Мы начали процедуру - направили письмо, и мы считаем, что Болгария должна соответствовать европейским законам", - подчеркнул представитель ЕК.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Брюссель предложил Софии приостановить строительство "Южного потока" на болгарском участке. Официальная причина - несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.