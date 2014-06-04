Украина требует от России отменить штрафы за недобор газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает российскому газовому монополисту компании «Газпром» исключить из действующего газового контракта норму, которая запрещает реэкспорт российского газа «Нафтогазом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в ходе заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

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"Норма про реэкспорт – одно из требований, и она есть в наших предложениях", — сказал Продан.

Кроме того, он сообщил, что Украина также требует отменить штрафы за недобор газа по принципу «бери или плати».

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

В ходе переговоров, которые состоялись между Украиной, Россией и Европейской комиссией по газовым вопросам в Брюсселе 2 июня, стороны не достигли окончательных договоренностей по спорным вопросам.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн из которых уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги и переговоры продолжаются, «Газпром» отложил до 9 июня введение предоплаты за поставки газа.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что предоплаты для Украины за газ за июнь не будет.

Вместе с тем, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, если «Нафтогаз» и «Газпром» в результате переговоров не достигнут соглашения с учетом требований Украины по цене на газ, Украина будет вынуждена направить иск в Стокгольмский арбитражный суд.