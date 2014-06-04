"Газпром" отложил срок перевода Украины на предоплату до 10 июня

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпрома" по итогам переговоров в Берлине председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

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"На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в газовой сфере. По просьбе украинской стороны крайний срок урегулирования проблем по платежам перенесен на 10 июня в связи с тем, что 9 июня в Украине - выходной день", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что общая задолженность Украины за поставленный российский газ составляет 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд долл. - за ноябрь-декабрь 2013 года и 3 млрд долл. - за апрель-май 2014 года.

Подчеркивается, что, в соответствии с контрактом, по причине неплатежей было принято решение перевести «Нафтогаз Украины» на предоплату с начала июня этого года. 2 июня НАК погасил задолженность за I квартал 2014 года, перечислив 786 млн долл. В связи с этим перевод на предоплату был отложен до 9 июня.