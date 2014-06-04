Переговоры с Россией станут более эффективными после подачи иска на "Газпром" — эксперт

Украине стоит подать иск в Стокгольмский арбитражный суд, который правительство уже подготовило, на российского газового монополиста компанию «Газпром», после чего переговоры Украины с Россией относительно цены газа и условий его поставок будут более эффективными, чем сейчас.

Об этом сказал журналистам бывший советник президента Украины по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

«Сегодня в Стокгольме можно апеллировать к тому, что у нас есть форс-мажорные обстоятельства - война. Во-вторых, мы платим выше среднерыночной цены по европейским масштабам», - сказал Соколовский.

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Он сообщил, что подав иск в стокгольмский суд, Украина не закрывает возможности вести дальнейшие переговоры с Россией, при этом украинские аргументы в газовом вопросе будут более весомыми.

«Это только дополнительный аргумент в переговорах с Россией», - подчеркнул эксперт.

В тоже время Соколовский отметил, что в случае достижения договоренностей, иск можно будет забрать.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн из которых уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

В ходе переговоров, которые состоялись между Украиной, Россией и Европейской комиссией по газовым вопросам в Брюсселе 2 июня, стороны не достигли окончательных договоренностей по спорным вопросам.

Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги, а переговоры продолжаются, «Газпром» отложил до 9 июня введение предоплаты за поставки газа.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что предоплаты за газ для Украины за июнь не будет.

Вместе с тем, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, если «Нафтогаз» и «Газпром» в результате переговоров не достигнут соглашения с учетом требований Украины по цене на газ, Украина будет вынуждена направить иск в Стокгольмский арбитражный суд.