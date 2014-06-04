Баррозу: «Южный поток» должен отвечать европейским правилам на 100%

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, выступая в среду на пресс-конференции, Баррозу заявил: „Европейская Комиссия будет гарантировать, что все энергетические проекты в ЕС, такие как «Южный поток», на 100% отвечают европейским правилам энергетической конкуренции, государственных закупок и так далее”.

Он напомнил, что ЕК уже начала соответствующую процедуру против Болгарии, предложив Софии приостановить строительство газопровода на своем участке из-за того, что «Южный поток» не отвечает требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. „Это значит, что мы серьезны. Такая же процедура будет применена к другим странам, если некоторые из препятствий, касающиеся нашего внутреннего рынка, не будут устранены”, - предупредил Баррозу.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Брюссель предложил Софии приостановить строительство „Южного потока” на болгарском участке. Официальная причина – несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.

3 июня в своем выступлении в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что европейские страны должны заблокировать строительство газопровода "Южный поток", который идет в обход Украины.

«Мы призываем Европейский Cоюз заблокировать «Южный поток». Украина надежный транзитер. Мы выполняем свои обязательства, если Россия не будет мешать», - сказал Яценюк.

Он отметил, что проект строительства газопровода «Южный поток» не имеет ничего общего с развитием системы энергобезопасности в Европе. «Мы считаем проект «Южный поток» - это проект, цель которого увеличить энергозависимость Европы и исключить Украину из общей энергетической политики с ЕС. Это проект, который усилит позиции российского "Газпрома" в Европе. Он не имеет ничего общего с политикой энергобезопасности в Европе», - сказал глава правительства.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

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Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка будет составлять более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.