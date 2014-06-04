Украина импортировала ядерного топлива на $284 млн

Об этом сообщает Министерство доходов и сборов Украины. При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2013 года.

Согласно сообщению, в мае Украина импортировала ядерного топлива на 114,9 млн долл.

При этом в сообщении отмечается, что импорт указанной продукции осуществлялся исключительно из РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена снизить зависимость от поставок ядерного топлива от российской компании ТВЭЛ благодаря продленному контракту с американской компанией Westinghouse на поставки топлива до 2020 года.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, продленный контракт с Westinghouse позволяет диверсифицировать источники поставок ядерного топлива в Украину и повышает ее энергонезависимость.

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

Компания планирует загрузить ядерное топливо на блок №3 Южно-Украинской АЭС к 2015 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине. На компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками.

По данным Министерства доходов и сборов, Украина за 2013 год сократила импорт ядерного топлива по сравнению с 2012 годом на 0,6% - до 619,749 млн долл. с 623,526 млн долл.