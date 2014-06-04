«Укринтерэнерго» поставляет электроэнергию в оккупированный Крым по рыночным ценам

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 1 июня начало поставки электроэнергии электропередавальним предприятиям, осуществляющим деятельность на оккупированной территории Автономной Республики Крым, по двусторонним договорам купли-продажи. В частности, был заключен договор на поставку электроэнергии с ДТЭК «Крымэнерго».

Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Укринтерэнерго» закупает электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии Украины по установленному НКРЭ тарифу, на уровне не ниже, чем оптовая рыночная цена. Средний объем ежемесячного потребления электроэнергии в АР Крым составляет 462 млн Квт.ч.

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«Вся электроэнергия будет поставляться по рыночным ценам как для коммерческих потребителей. Переход с 01.06.2014 г. на новый формат поставки электроэнергии на оккупированную территорию АР Крым позволит Украине до конца года сэкономить около 1,6 млрд грн. в виде дотаций», - отметил и.о. директора ГПВД «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлении правительства №148 от 7 мая определил «Укринтерэнерго» единственным покупателем и дальнейшим поставщиком электроэнергии для субъектов электроэнергетики, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в Крыму.

НКРЭ 29 мая разрешила «Укринтерэнерго» увеличить годовой объем поставок электроэнергии в 7 раз — до 3,5 млрд кВт/ч.