Германия намерена снять запрет на добычу сланцевого газа в пику России

Германия может снять запрет на фрекинг (технология гидроразрыва пласта при добыче сланцевого газа - ред.) в 2015 году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Таким образом, Берлин пойдет навстречу тем, кто заявляет о необходимости снизить энергозависимость от России и усилить конкуренцию с американскими производителями.

Читайте такжеУкраина сможет отказаться от российского газа - ПорошенкоЗаявки на фрекинг будут изучаться на предмет экологических последствий в рамках нового законодательства, которое обсудит немецкое правительство до ухода на летние каникулы. Подробности об этом законодательстве приводятся в письме министра экономики Германии Зигмара Габриэля руководителю бюджетного комитета бундестага.

Читайте такжеТуск: события в Украине ускорят создание европейского энергосоюзаВ послании говорится, в частности, что разрешения на осуществление фрекинга будут выдавать региональные водоохранные органы. Другие требования к процессу подачи заявок по-прежнему рассматриваются, отметил Габриэль. В районах, где качество воды находится под официальной защитой, технология гидроразрыва пласта будет запрещена.