"Нафтогаз" ждет встречных предложений от "Газпрома"

"Нафтогаз" и "Газпром" во время встречи в Берлине обсуждали возможные параметры «пакетного соглашения», подготовка которого началась в рамках трехсторонних переговоров с участием представителей Европейской Комиссии. В частности, рассматривались предложения украинской стороны относительно внесения изменений к существующему контракту купли-продажи природного газа.

Об этом сообщается на сайте НАК «Нафтогаз Украины».

Сейчас НАК «Нафтогаз Украины» ждет встречных предложений со стороны ОАО «Газпром». Стороны также договорились, что в случае, если компромисс не будет достигнут до 6 июня, то уплата непогашенних счетов за поставленный природный газ произойдет не ранее 10 июня текущего года.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» 786,3 млн. долл. США за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 г., полностью оплатив поставки природного газа в Украине за 1 квартал 2014 г. по цене 268,5 долл. США за тыс. куб. м, которая не оспаривается Компанией.