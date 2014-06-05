Цены на нефть обвалились на фоне ситуации в Украине

На мировых торгах в четверг, 5 июня, нефть дешевеет на фоне статданных из США и снижения напряжения в Украине, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,16, до $108,24 за баррель, ранее снизившись до минимальной с 12 мая отметки $108, а фьючерсы на WTI с поставкой в июле подешевели на $0,33, до $102,31 за баррель.

Избранный президентом Украины Пётр Порошенко обсуждает с США, Канадой и Евросоюзом план восстановления мира в Украине, ведущей кровопролитные бои с пророссийскими сепаратистами на востоке.

Читайте такжеПорошенко не исключает, что может встретиться с Путиным в НормандииКак полагают эксперты, ситуация в Украине улучшается, поэтому цены на нефть вряд ли вырастут. Разница в ценах двух эталонов может сократиться до $3,30 за баррель к концу июня, если запасы нефти на распределительном центре в американском Кушинге продолжат снижаться.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,4 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе снижения на 300.000 баррелей. Но запасы все равно держатся вблизи верхней границы типичного для этого времени года диапазона, и они вряд ли покажут значительное сезонное уменьшение в июне-июле в связи со значительным объемом добычи в стране, говорится в отчете BNP Paribas.

Читайте такжеЭкспорт российской нефти в Европу сократилсяИнвесторы ждут итогов совещания Европейского центрального банка, который, по прогнозам, сообщит о новых стимулирующих мерах. США в пятницу опубликуют официальные данные о занятости, которые позволят судить о состоянии крупнейшей экономики мира.