Путин решил помочь «Газпрому» деньгами из бюджета

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос докапитализации «Газпрома», пишут "Ведомости".

«Мы давно проводим работу по диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов и добились здесь заметных результатов», - заявил Путин. Он напомнил о недавнем контракте на $400 млрд на поставку газа в Китай. «Таким образом, наша приоритетная задача — обеспечить соответствующей инфраструктурой стратегический выход ТЭКа в восточном направлении, обеспечивающем экспорт страны в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал президент и поручил правительству и Минфину «подумать над возможностью докапитализации “Газпрома” на объем стоимости строительства новой инфраструктуры».

Читайте такжеГазовый контракт с Китаем лишь подчеркивает слабость России - СМИПутин добавил, что инвестиции можно привлекать при помощи партнеров по проекту, и даже напомнил, что «Газпром» получит аванс под поставки газа. Но и бюджет мог бы тоже помочь «Газпрому», «тем более что в современном мире это бесконечное наращивание золотовалютных резервов тоже несет в себе определенные риски». «Но во всяком случае об этом можно подумать, имея в виду, что контракт является долгосрочным и уже точно абсолютно окупаемым. Это уже никуда не денется», — подытожил Путин.

Читайте также"Газпром" отложил срок перевода Украины на предоплату до 10 июняПодробностей докапитализации пока нет, правительству только предстоит обсудить ее параметры, сказал «Ведомостям» один из участников вчерашнего заседания комиссии.

Чиновник Росимущества говорит, что с его ведомством предварительно этот вопрос не обсуждался. Поручение президента стало сюрпризом и для высокопоставленного сотрудника Минфина. По его словам, расходы на это в проекте федерального бюджета на 2015-2017 гг. предусмотреть будет трудно. И без этих затрат бюджет не балансируется.

Для поставок газа в Китай «Газпрому» необходимо $55 млрд. Это не только строительство трубопровода «Сила Сибири» протяженностью 4800 км, но и освоение Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. «Газпром» предварительно согласовал получение от CNPC предоплаты на $25 млрд. Контракт предусматривает начало поставок газа с 2018 г., но допускает возможность отсрочки на два года по инициативе одной из сторон.