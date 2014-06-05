«Карпатыгаз» инвестирует 1,2 млрд гривень в увеличение добычи газа

Компания «Карпатыгаз» планирует в этом году инвестировать около 1,2 млрд грн в проекты по увеличению добычи газа в рамках совместной деятельности с крупнейшим газодобытчиком в Украине – государственной компанией «Укргазвыдобуванння».

Об этом сообщил журналистам во время круглого стола финансовый директор компании «Карпатыгаз» Артур Сомов.

«Только в этом году мы планируем инвестировать порядка 1,1-1,2 млрд грн в приобретение оборудования, строительство газокомпрессорных станций», - сказал Сомов.

Он отметил, что в этом году компания планирует запустить 9 дожимных газокомпрессорных станций, что позволит сохранить добычу газа на высоком уровне.

Сомов также сообщил, что «Карпатыгаз» в 2013 году добыл 680 млн куб. м газа, отметив при этом, что из-за чрезмерной бюрократизации и коррупции в государственных органах компании в прошлом году не удалось запустить запланированное количество компрессорных станций.

«На самом деле, если бы нам не мешали последние два года, то мы могли бы выйти на 1-1,1 млрд кубометров в год», - сказал финдиректор.

По его словам, из-за этого фактически 0,5 млрд куб. м газа Украине пришлось закупать не у отечественных газодобытчиков, а у России.

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Справка УНИАН. Компания «Карпатыгаз» является дочерней компанией шведской Misen Energy АВ.

«Карпатыгаз» вместе со шведской Misen Enterprises AB является участником договора о совместной деятельности с "Укргазвыдобування" и модернизирует ее действующие скважины. При этом газ, добытый сверх нормы, указанной в договоре, распределяется между участниками совместного договора.

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«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

