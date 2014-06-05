Украина отменила пошлины при экспорте газа в Европу

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в пункт 9 раздела ІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 2471а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено установить, что субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют экспорт, кроме экспорта в страны-члены Энергетического содружества: газа, природного газа в газообразном состоянии, платят ставку вывозной (экспортной) пошлины в размере 35% таможенной стоимости таких товаров, но не менее 400 грн за тысячу кубометров; природного газа в сжиженном состоянии, платят ставку вывозной (экспортной) пошлины в размере 35% таможенной стоимости таких товаров, но не менее 400 грн за одну тонну, если большие размеры не установлены международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Европейскому энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического содружества является ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и присоединившиеся стороны.

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Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.