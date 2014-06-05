Баррозу уже верит, что Украина и Россия решат газовые вопросы

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу уверен, что Украина и Россия найдут решение спорных газовых вопросов.

"Есть уверенность в энергетических отношениях между Украиной и Россией. Если нет такой уверенности, как мы это видели в прошлом, могут быть последствия. Мы остаемся верными поиску решения, и как я сказал вчера, это (решение) – возможно", - сказал Баррозу в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

Он напомнил, что Европейская комиссия играет активную роль в поиске такого решения. "Комиссар (по энергетическим вопросам) Эттингер сделал некоторые предложения, и я верю, что возможно. Как вы знаете, Украина уплатила определенную важную сумму, а Россия согласилась обсуждать будущую цену на газ. Обе стороны также договорились не идти в арбитраж и также согласились с тем, а это очень важно, что пока такая дискуссия продолжается, перерыва поставки газа Украине не будет", - перечислил Баррозу достигнутые договоренности.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев провел переговоры в Берлине с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в результате которых было решено перенести срок перевода Украины на предоплату за поставки российского газа с 9 на 10 июня.

5 июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» по результатам переговоров, завершившихся 4 июня в Берлине, ожидает от российского газового монополиста «Газпром» встречное предложение по внесению изменений в существующий контракт купли-продажи природного газа, сообщается на официальном сайте компании.

По данным компании, стороны договорились, что в случае, если компромисс не будет достигнут до 6 июня, то оплата непогашенных счетов за поставленный природный газ состоится не раньше 10 июня этого года.

Напомним, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом председатель российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что до 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

27 мая председатель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что «окно для переговоров» относительно цены на газ для Украины откроется лишь после погашения накопленного долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.

30 мая управление связей с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

В свою очередь, европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер отмечает, что цена на российский газ для Украины будет выше 268 долл., но ниже 485 долл. за тыс. кубометров.