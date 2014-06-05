Сенат США рассмотрит вопрос об ослаблении энергозависимости Украины от РФ

Американский сенатор Эдвард Марки в четверг внес в Сенат США законопроект, призванный ослабить энергозависимость Украины от России с помощью модернизации отопительной инфраструктуры и газодобывающего оборудования, передает агентство Рейтер.

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Документ, представленный сенатором-демократом, предусматривает, что госдепартамент США, агентство по международному развитию (USAID) и Экспортно-импортный банк в два раза расширят пакет средств, выделяемых на реорганизацию украинской энергосистемы. В частности, USAID в рамках законопроекта с 2015 по 2017 год сможет ежегодно предоставлять Киеву 10 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

По мнению агентства, даже если данная инициатива будет одобрена в сенате с демократическим большинством, ее ждет неопределенное будущее в палате представителей, где преобладают представители Республиканской партии.