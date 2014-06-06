Цены на нефть растут на фоне ситуации в Украине

На мировых торгах в пятницу, 6 июня, цены на нефть Brent растут, но завершат торги снижением вторую неделю подряд из-за хорошего снабжения рынка и ослабления напряженности в Украине, передает Reuters.

Читайте такжеОбама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,11, до $108,90 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,08, до $102,56 за баррель.

Как отмечают аналитики, напряженность между Москвой и Киевом немного спала после выборов в Украине. Президент США Барак Обама посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину признать новые власти Украины, вступить с ними в диалог и прекратить "провокации" вдоль украинской границы под угрозой новых санкций со стороны "Большой семёрки".

Читайте такжеПосол России Михаил Зурабов возвращается на работу в УкраинуЕвропейский центральный банк снизил процентные ставки и объявил о дополнительных мерах смягчения денежно-кредитной политики для предотвращения дефляции. Новости о новых мерах центробанка еврозоны и повышенных запасах нефти в США способствовали росту наценки на Brent к американскому эталону West Texas Intermediate (WTI) до $6 за баррель с месячного минимума в четверг.

Цена WTI может начать снижаться, поскольку высокая загрузка американских НПЗ означает, что переработка нефти вряд ли повысится, разница в ценах двух эталонов может увеличиться до $10 за баррель.