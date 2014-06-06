«Газпром» хочет ликвидировать «РосУкрЭнерго»

Как сообщает РИА Новости, на рассмотрение выносится вопрос "о согласовании позиции холдинга по голосованию его представителей в органах управления компании Rosukrenergo AG по вопросу ликвидации компании Rosukrenergo AG".

"Газпром" до 2009 года поставлял газ в Украину через швейцарскую Rosukrenergo по следующей схеме: Rosukrenergo покупала у "Газпрома" около 60 миллиардов кубометров газа в год, потом на границе России и Украины продавала чуть больше 50 миллиардов кубометров "Нафтогазу", а остальное экспортировала в Европу. Соответственно, "Нафтогаз"платил Rosukrenergo, а Rosukrenergo - "Газпрому".

После подписания долгосрочных контрактов в январе 2009 года "Газпром" и "Нафтогаз" перешли на работу без посредников, и Rosukrenergo начала оспаривать право собственности на 11 миллиардов кубометров газа в стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Нафтогаз" вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 миллиардов кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 миллиарда кубометров.

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Кроме того, на заседании совета директоров "Газпрома" 17 июня предполагается рассмотреть вопросы о внесении вклада в добавочный капитал компании South Stream Transport B.V (оператор морского участка газопровода "Южный поток") и об участии в ее наблюдательном совете главы "Газпрома" Алексея Миллера и членов правления российского газового холдинга Александра Медведева и Виталия Маркелова.

