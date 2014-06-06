Компании Фирташа должны Украине 6 млрд гривень - Яценюк

11:26, 06 июня 2014
Энергетика
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 Мы начали судебные процессы по всем долгам - заявил премьер  

Reuters

Компании, которые связаны с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, должны украинской энергетической системе порядка 6 млрд грн и правительство Украины намерено сделать все, чтобы их вернуть.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте по случаю 100 дней работы правительства.

“По нашим данным, компании, которые связаны с Дмитрием Фирташем, должны украинской энергетической системе около 6 млрд грн. Мы начали судебные процессы по всем долгам и будем делать все для того, чтобы вернуть справедливость”, - заявил он.

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