Компании Фирташа должны Украине 6 млрд гривень - Яценюк

Компании, которые связаны с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, должны украинской энергетической системе порядка 6 млрд грн и правительство Украины намерено сделать все, чтобы их вернуть.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте по случаю 100 дней работы правительства.

“По нашим данным, компании, которые связаны с Дмитрием Фирташем, должны украинской энергетической системе около 6 млрд грн. Мы начали судебные процессы по всем долгам и будем делать все для того, чтобы вернуть справедливость”, - заявил он.

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