Украина увеличила импорт российского газа почти в 5 раз

«Увеличение объемов поступления в Украину связано с началом сезона закачивания природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ), где по состоянию на 31 мая 2014 года уже находится около 12,6 млрд куб. м», - говорится в сообщении оператора ГТС Украины, госкомпании «Укртрансгаз».

Также в сообщении «Укртрансгаза» отмечается, что в январе-мае 2014 года в ГТС поступило 12,5 млрд куб. м импортного газа, что на 33% больше фактических показателей 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

С апреля текущего года «Газпром» решил отменить все льготы на поставку газа Украине. В результате этого цена на российский газ с апреля увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

Читайте также"Нафтогаз" ждет встречных предложений от "Газпрома"

В соответствии с контрактом, по причине неплатежей Россия приняла решение перевести «Нафтогаз Украины» на предоплату с начала июня этого года. 2 июня НАК погасил задолженность за I квартал 2014 года, перечислив «Газпрому» «неоспариваемую» сумму в 786 млн долл. В связи с этим перевод на предоплату был отложен до 10 июня.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что предоплаты для Украины за газ за июнь не будет.

Вместе с тем, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, если «Нафтогаз» и «Газпром» в результате переговоров не достигнут соглашения с учетом требований Украины по цене на газ,Украина будет вынуждена направить иск в Стокгольмский арбитражный суд.