Транзит российского газа через Украину сократился на 2%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-мае 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 2% - до 30,5 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

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«В страны Западной Европы по итогам 5 месяцев было транспортировано 30,5 млрд куб. м голубого топлива, что отвечает заявленным объемам ОАО «Газпром», - говорится в сообщении компании.

При этом, как отмечается в сообщении, транзит российского газа в Европу в мае текущего года составил 4,1 млрд куб. м, что на 3% больше показателей аналогичного периода в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают уже в течение последних четырех лет.