Яценюк подтвердил намерение Кабмина судиться с “Газпромом”, если тот не снизит цену

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подтвердил намерение правительства судиться с “Газпромом”, если Россия не пойдет на уступки в вопросе цены на голубое топливо.

“Мы ожидаем окончательного решения соседей, потому что партнерами их вряд ли можно назвать. Верховная Рада Украины будет проинформирована об окончательных результатах, о цене и об условиях контракта, если такой контракт будет подписан. Если же нет – судьба наших двусторонних отношений будет решаться в суде”, - заявил глава правительства.

Также он напомнил, что Украина за последние два месяца накопила в подземных хранилищах более 12 млрд кубометров газа и увеличит этот объем до более 13 млрд куб. м до конца июня.

“За последние два месяца в украинских газовых хранилищах уже накоплено более 12 млрд куб. м газа, и я думаю, что мы завершим этот месяц цифрой выше 13 млрд куб. м газа”, - заявил Яценюк.

“Конечно, этого не хватает, чтобы пережить зиму, но этого хватает для того, чтобы обогреть украинский народ”, - добавил он.

По словам премьера, правительство продолжает работу над диверсификацией поставок газа. В частности, речь идет о подписанном недавно договоре о реверсе газа из Словакии, который пока может обеспечивать поступление 500 млн куб. м реверсного газа из Польши, Венгрии и Словакии ежемесячно, отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина не будет платить «политическую» цену за газ в 500 долл. за тысячу кубометров, считает рыночной цену в 268 долл. за 1 тыс. куб. м и рассчитывает достичь компромисса с «Газпромом» в рамках переговоров. По словам Яценюка, вопрос цены является ключевым вопросом переговоров, в альтернативном случае Украина будет судиться с Россией в Стокгольмском арбитраже.