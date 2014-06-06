Встречу России, ЕС и Украины по газу наметили на 11 июня - СМИ

Пятый раунд трехсторонних переговоров по газу между Россией, ЕС и Украиной намечен на 11 июня. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в институтах Европейского союза.

"Место встречи пока не согласовано, но с высокой вероятностью это будет Брюссель", - сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что в Еврокомиссии не исключают возможности возобновления контактов между газовыми ведомствами Украины и России уже в эти выходные.

Читайте такжеЦена на российский газ для Украины составит более 268 долл - еврокомиссар Эттингер

"Мы рассчитываем, что стороны выйдут на трехстороннюю встречу с конкретными предложениями", - подчеркнул собеседник агентства. В тоже время он воздержался от комментариев возможного содержания этих предложений, отметив лишь, что в Брюсселе "считают вполне реальным достижение компромиссного решения между Москвой и Киевом как по ценам за газ, так и по календарю погашения украинской задолженности".

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в Брюсселе 2 июня. В нем приняли участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, а также назначенный Верховной Радой министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. Его главной темой был вопрос урегулирования украинской задолженности за газ. По его итогам стороны пришли к согласию не обращаться в суд и не прерывать поставок газа до следующего раунда трехсторонних консультаций.