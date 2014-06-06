«Киевэнерго» до 1 июля погасит «Нафтогазу» 1,3 млрд гривень долга

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, обязалась до 1 июля осуществить погашение 50% долга за газ НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 1,3 млрд грн, говорится в сообщении компании.

«Нафтогаз» неоднократно предупреждал «Киевэнерго» о возможном прекращении подачи газа для выработки тепловой энергии, и необходимости оплатить задолженность, которая по состоянию на 1 июня 2014 года составляет 2,6 млрд грн. В результате достигнутых договоренностей, «Киевэнерго» обязалось осуществить погашение двумя траншами: 50% до 1 июля, остаток — до 1 октября, то есть до начала отопительного сезона», - сказано в сообщении.

По данным "Киевэнерго", основной составляющей долга компании за газ является задолженность потребителей перед «Киевэнерго» за тепловую энергию, которая по состоянию на 1 июня достигла почти 2 млрд грн и выросла с начала текущего года на 212,7 млн грн. В том числе, долг за тепловую энергию жилого сектора Киева составляет 1,1 млрд грн, учреждений, финансируемых из госбюджета – 0,05 млрд грн, из местных бюджетов – 0,74 млрд грн.

«Для решения указанной проблемы «Киевэнерго» достигла договоренности с КГГА до 6 июня составить графики погашения задолженности ЖЭО и бюджетных организаций за тепловую энергию в два этапа», - отмечает пресс-служба.

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Таким образом, на первом этапе ЖЭО и организации, финансируемые из городского и районных бюджетов, должны будут выплатить 50% или 970 млн грн задолженности за тепловую энергию, на втором этапе, который завершится 1 октября, должна быть погашена остальная сумма.

«Накопленная задолженность потребителей за тепловую энергию ставит под угрозу проведение отопительного сезона в столице, и поэтому мы вынуждены идти на крайние меры. Для того, чтобы не отключать всех потребителей от тепла и войти в отопительный сезон, компания начнет отключение должников по всему городу», - цитирует пресс-служба директора подразделения «Киевские тепловые сети» Евгения Глушака.

По его словам, «Киевэнерго» согласна провести реструктуризацию имеющихся задолженностей потребителей. «При этом нам необходимы гарантии 100% оплаты текущих платежей и погашения накопленной за предыдущие периоды задолженности», - добавил он.

При этом в компании отмечают, что КГГА намерена создать комиссию по энергетическим вопросам с участием представителей силовых структур и ведомств с целью контроля погашения задолженности за тепловую энергию.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.