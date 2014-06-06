АМКУ: Участники рынка не снизили цены на бензин и топливо

Антимонопольный комитет проводит глубокое, комплексное исследование ситуации на рынке светлых нефтепродуктов, так как цены на моторный бензин и дизельное топливо после рекомендаций комитета не снизились, сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, Антимонопольный комитет Украины 8 апреля 2014 года рекомендовал участникам рынка светлых нефтепродуктов принять меры по установлению розничных цен на моторные бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке, а 24 апреля в ходе круглого стола сотрудники АМКУ обсудили с участниками рынка сложившуюся ситуацию.

«Однако на указанном рынке позитивных изменений не произошло. Поэтому комитет начал системное комплексное исследование ситуации», - говорится в сообщении.

В АМКУ сообщили, что участники рынка на круглом столе отрицали завышение цен. По их словам, установленные цены являются обоснованными, и даже они не покрывают всех расходов компаний с учетом стоимости доллара, мировых цен на нефтепродукты и других объективных факторов. Также представители компаний сообщили, что готовы предоставить комитету подтверждающие документы, однако ни одна из компаний таких документов не предоставила.

В связи с этим, в мае Антимонопольный комитет направил основным операторам рынка обязательные для выполнения требования о предоставлении информации. Требования касались, в частности, предоставления информации о заключенных договорах поставки и реализации топлива, сведений о контрагентах по этим договорам, объемах закупки и продажи бензинов и дизельного топлива, стоимости приобретенных и реализованных нефтепродуктов, объемов остатков.

При этом, по данным комитета, некоторые компании, получившие требования АМКУ, пытаются любым способом уклониться от предоставления запрашиваемой информации. В том числе, участники рынка предпринимают попытки оказывать давление на сотрудников центрального аппарата и на специалистов областных территориальных отделений АМКУ. Кроме того, сообщили в АМКУ, давление происходит также со стороны сепаратистски настроенных организаций, в частности, из Донецкой области.

«Указанные действия заставили Антимонопольный комитет Украины обратиться в правоохранительные органы государства за получением защиты работников комитета при исполнении ими служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

На данный момент АМКУ намерен принять все меры для получения необходимой информации от операторов рынка, а по результатам проведенного исследования принять соответствующее решение.

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Как сообщал УНИАН, в апреле АМКУ заявил, что считает розничные цены, которые сложились на рынке нефтепродуктов, завышенными более чем на 1 гривню. Также в комитете отметили, что существуют случаи злоупотреблений рыночной властью, что обеспечивает участникам рынка дополнительную прибыль в «сотни миллионов гривень в месяц». В связи с этим Антимонопольный комитет рекомендовал участникам рынка светлых нефтепродуктов принять меры по установлению розничных цен на моторные бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.